Schneewehen schränken Bahnverkehr im Harz erneut ein

03. Februar 2026 14:03
Fahrgäste müssen sich auf eine dünnere Taktung einstellen. (Symbolbild) Swen Pförtner/dpa
Braunschweig/Celle (dpa/lni) –

Auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Goslar/Bad Harzburg kommt es erneut zu Einschränkungen im Zugverkehr. Wegen Schneewehen und einer einseitigen Streckensperrung fahren die Züge der Erixx-Linie RB42/43 seit Dienstag nur noch im Zwei-Stunden-Takt, wie das Bahnunternehmen mitteilte.

Fahrgäste müssten auch in den kommenden Tagen mit der Einschränkung rechnen, weil ein Gleis wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht dauerhaft schneefrei gehalten werden könne, kündigte Erixx an.

