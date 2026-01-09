Schneeverwehte Straßen im Südwesten Schleswig-Holsteins

Elmshorn (dpa/lno) –

Schneeverwehungen, Glätte-Unfälle und herabgestürzte Bäume bremsen Verkehrsteilnehmer im Südwesten Schleswig-Holsteins aus. In den Kreisen Segeberg, Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg rückte die Polizei am Abend nach eigenen Angaben bereits 27 Mal aus.

Vor allem auf den Nebenstraßen zwischen kleineren Ortschaften türme sich der Schnee durch Verwehungen bis zu 50 Zentimeter hoch. Dort hätten sich einige Autos festgefahren, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Es werde empfohlen, solche Straßen zu vermeiden.