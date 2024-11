Schneeregen und Glätte in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Regen und winterliche Temperaturen für weite Teile Niedersachsens und Bremen vorausgesagt. Auch Schneefall sei möglich, weshalb es auf den Straßen glatt werden könne.

Laut dem DWD taut es am Nachmittag, die Temperaturen schwanken tagsüber zwischen zwei und sechs Grad in den nördlichen Landesteilen und erreichen im Süden Niedersachsens bis zu neun Grad. An der Nordseeküste sind demnach auch vereinzelte Gewitter möglich, im Südosten des Landes weht ein stürmischer Wind.

In der Nacht zum Mittwoch sind weitere Regen- und Schneeschauer angekündigt, die Temperaturen sinken bis auf den Gefrierpunkt. Auch tagsüber halten die Schnee- und Regenschauer den Angaben zufolge an – bei Temperaturen von drei bis sechs Grad.