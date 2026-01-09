Schneelast legt Sporthallen in Niedersachsen lahm

Peine (dpa/lni) –

Einige Städte und Gemeinden in Niedersachsen haben wegen der hohen Schneelast auf den Dächern ihre Sporthallen gesperrt. Im Landkreis Peine sind laut der Verwaltung alle kreiseigenen Turnhallen und Hallenbäder für Besucher und Besucherinnen geschlossen. «Am Montagvormittag werden wir die Dächer begutachten und bekanntgeben, ob die Sperrung wieder aufgehoben werden kann», sagte ein Kreissprecher.

Die Stadt Oldenburg hat zwei Schulsporthallen gesperrt. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme, teilte die Verwaltung mit. Für die Hallen der Grundschule Wallschule und der Grundschule Kreyenbrück raten Statiker demnach zur Sperrung, wenn über einen längeren Zeitraum eine dichte Schneedecke auf den Dächern lastet.

Auch im Landkreis Wittmund bleiben die Dreifach-Sporthalle in Esens, die Sporthalle der BBS Wittmund, die Sporthalle der KGS Wittmund, die kleine KGS Turnhalle in Wittmund und die Sporthalle Altes Amt in Friedeburg bis einschließlich Sonntag geschlossen.