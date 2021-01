Schneefall: Volieren im Tierpark eingestürzt

St. Peter-Ording (dpa/lno) – Heftiger Schneefall hat in der Nacht zum Sonntag in einem Tierpark im nordfriesischen St. Peter-Ording Schäden von mehreren 10 000 Euro verursacht. Volieren brachen unter teils tonnenschwerer Schneelast zusammen. «In der 1200 Quadratmeter großen Flugvoliere knickte der Mittelmast, die Konstruktion stürzte ein», sagte eine Sprecherin des Westküstenparks am Montag. Zahlreiche andere Volieren seien ebenfalls stark beschädigt worden. Tiere wurden nicht verletzt. «Alle Bewohner saßen sicher in ihren Winterquartieren.» Der Westküstenpark gilt mit seinen rund 850 Tieren als einer der größten Tierparks in Schleswig-Holstein. Die Betreiber haben ein Spendenkonto eingerichtet.

