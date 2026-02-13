Schneefall und Glätte – Norddeutschland bleibt winterlich

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es auch am Wochenende winterlich. Vor allem im Süden des Landes kann es am Freitag leichten Schneefall mit bis zu drei Zentimeter Neuschnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag lässt der Schneefall nach. Autofahrer und Fußgänger müssen mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei null Grad an der dänischen Grenze und ein Grad in Hamburg. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See frisch bis stark.

In der Nacht bleibt es überwiegend bewölkt mit vereinzelten Schneefällen, später lockert es auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus fünf Grad im Norden und minus zwei Grad in Hamburg.

Der Samstag bringt freundlichere Abschnitte und bleibt überwiegend trocken, nur an der Ostseeküste kann es vereinzelte Schneeschauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei Grad an der deutsch-dänischen Grenze und null Grad im Raum Hamburg. In der Nacht zum Sonntag bleibt es leicht bewölkt und trocken, bei Tiefstwerten zwischen minus fünf und minus acht Grad, auf den Inseln um minus zwei Grad.

Am Sonntag scheint laut DWD häufig die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf null Grad an der Ostsee und bis zu zwei Grad auf Helgoland. Zu Beginn der neuen Woche ziehen wieder mehr Wolken auf. Am Montag fällt zeitweise Schnee und es wird erneut glatt bei Höchstwerten zwischen null und zwei Grad.