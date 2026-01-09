Schnee und Wind sorgen für Ausfälle bei S-Bahn und Bussen

Im Hamburger S-Bahn-Verkehr gibt es wegen des Sturmtiefs «Elli» mit Neuschnee und starkem Wind weiter starke Einschränkungen. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des Sturmtiefs «Elli» mit Neuschnee und starkem Wind kommt es im gesamten Hamburger S-Bahn-Verkehr weiter zu erheblichen Einschränkungen. So fahren zwischen Wedel und Blankenese sowie zwischen Blankenese und Othmarschen keine Züge, heißt es auf der Website der S-Bahn. Gleiches gelte für den innerstädtischen Bereich zwischen den Stationen Holstenstraße und Hauptbahnhof. Die Linie S5 werde zwischen Neugraben und Stade im stündlichen Pendelverkehr bedient.

«Verlässliche Prognosen zum weiteren Betrieb sind aktuell nicht möglich», erklärte die S-Bahn. Wegen der oft sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen seien die Auskunftssysteme DB Navigator, HVV-App sowie die Zugzielanzeiger an den Bahnsteigen derzeit keine verlässlichen Informationsquellen. «Maßgeblich sind aktuell die Durchsagen des Personals vor Ort.»

Neben den S-Bahnen sind auch zahlreiche Buslinien von witterungsbedingten Einschränkungen betroffen. Es gebe Ausfälle, Verspätungen oder Umleitungen, hieß es.