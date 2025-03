Schnee- und Regenschauer in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg und Schleswig-Holstein soll es teilweise Schneeschauer geben. (Symbolbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Kiel müssen die Menschen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Es soll stark bewölkt sein und gebietsweise Schneeschauer mit anfänglicher Schneeglätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber soll dies dann aber meist in Regenschauer übergehen, lediglich kurzzeitig soll es noch als Schneeschauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei maximal 4 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Samstag wird es laut DWD glatt. Bei minus 3 bis minus 1 Grad gibt es Glättegefahr durch gefrierende Nässe, an der Ostsee auch durch geringen Neuschnee. Vereinzelt soll Nebel auftreten. Die Regen- oder Schneeschauer klingen jedoch ab. Am Samstag wird es der Vorhersage nach heiter bis wolkig und bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen laut DWD bei maximal 6 bis 8 Grad.