Spaziergänger gehen bei Schneefall durch einen Kieler Park. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor glatten Straßen und Wegen in Schleswig-Holstein gewarnt. Laut DWD kann sich am Mittwoch bis zum Mittag in den südlichen Landesteilen und Kreisen durch überfrierenden Regen Glätte bilden. Im Norden fallen bis zum Abend rund 5 Zentimeter Neuschnee. Nach Angabe der Polizeileitstellen hatte es am frühen Mittwochmorgen noch keine glättebedingten Unfälle gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-279623/2

Warnbericht DWD