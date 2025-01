Schnee und Glätte in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen kommt es in den nächsten Tagen zu Schneefällen und Glätte auf den Straßen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Tag in der Südosthälfte bedeckt und es gibt leichten bis mäßigen Schneefall. In der Nordwesthälfte werden hingegen kurze Auflockerungen und Schauer erwartet, im Binnenland teils mit Schnee. Die Höchstwerte liegen demnach bei zwischen 1 und 3 Grad, an der See um die 5 Grad.

In der Südosthälfte Niedersachsens erwartet der DWD bis zum Abend mäßigen Schneefall mit 5 bis 10 Zentimetern und in den Staulagen 15 bis 20 Zentimetern Neuschnee. Abseits davon soll es im restlichen Niedersachsen und in Bremen vor allem ab dem Abend Glätte durch Schneeschauer geben.

In der Nacht zum Freitag soll es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt sein, an der Nordsee soll es kurze Schauer und Gewitter geben, teils mit Graupel. Der leichte Schneefall soll zu Schneeschauern übergehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und 0 Grad, es herrsche Glättegefahr. An der See werden laut DWD Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad erwartet. Auch in der Nacht zum Samstag könne es vereinzelt zu Schneeschauern kommen.