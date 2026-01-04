Schnee sorgt für Verspätungen auf Straßen und Schienen

Schnee auf den Straßen sorgt für viele Ausfälle im Nah- und Fernverkehr. Markus Scholz/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Viele Bus- und Bahnverbindungen in Niedersachsen und Bremen fallen wegen des Schnees aus oder es gibt Verspätungen. Einzelne ICE-Züge auf der Strecke Köln-Hannover-Berlin und der Verbindung zwischen Oldenburg, Bremen, Hannover bis nach Karlsruhe könnten immer wieder ausfallen oder sich verspäten, teilte die Deutsche Bahn mit.

Das Eisenbahnunternehmen Metronom warnte davor, dass es auf ihren Strecken zu Zugausfällen und langen Verspätungen kommen könne. Besonders betroffen sind demnach die Strecken Bremen-Hamburg und Hamburg-Uelzen.

In der Landeshautstadt Hannover standen alle Busse still. In Oldenburg wurde der Busverkehr ebenfalls witterungsbedingt zunächst am Samstagnachmittag eingestellt. Am Sonntagvormittag rollten dann wieder die ersten Busse.