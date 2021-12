Schnee, Schneeregen und Regen in Niedersachsen und Bremen

Sonnenstrahlen brechen durch eine dunkle Wolkendecke an der Elbe bei Wischhafen. Foto: Christian Charisius/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Mittwoch auf Schnee, Schneeregen und Regen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Sturmtief in Richtung Nordsee. An der Küste und im Mittelgebirge seien zum Teil stürmische Böen zu erwarten. Am Morgen sei insbesondere im Osten der Region örtlich mit Glätte zu rechnen. Tagsüber könne es hier auch immer wieder Regen oder Schneeregen geben. Im Westen der Region bleibe es hingegen überwiegend trocken.

Auch in der Nacht zu Donnerstag sind dem DWD zufolge bei Temperaturen zwischen minus drei und null Grad glatte Straßen zu erwarten. Im Süden Niedersachsens könne es am Morgen teilweise starken Nebel geben.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-298287/2

Informationen vom Deutschen Wetterdienst