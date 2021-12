Letzte herbstlich verfärbte Blätter hängen an einem Zweig in Oldenburg. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – Am Dienstag kann es in der Region schneien und auch teils sonnig sein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen bei um die 0 Grad. In der Nacht bringt ein Ausläufer eines Sturmtiefs über Irland teils Schnee und Regen in die Region, bei Werten um 1 Grad. An der Küste kann es dann Sturmböen geben. Auch am Mittwoch können diese auftreten bei weiterhin Schnee und Schneeregen und Temperaturen um die 0 Grad.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-284540/2