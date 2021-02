Schnee, Regen und Glättegefahr

Ein Verkehrsschild, auf dem vor Schnee- und Eisglätte gewarnt wird, ist mit Schnee bedeckt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Niederschläge ziehen ab Dienstagnachmittag in Hamburg und Schleswig-Holstein von der Elbe ins Land. Im Norden fällt Schnee, in der Südhälfte Schleswig-Holsteins und in Hamburg regnet es, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach kann es besonders in regnerischen Gebieten und auf gefrorenen Böden glatt werden. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, an der Elbe leicht wärmer, nahe der dänischen Grenze etwas kühler.

Die Nacht zum Mittwoch bringt mildere Luft und Regen. Die Glättegefahr auf gefrorenem Boden besteht laut Vorhersage auch in der Nacht. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zwei Grad.

Morgen regnet es verbreitet, im Norden kann es weiterhin schneien. An der Küste gibt es stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen in Hamburg bei drei und in Flensburg bei 0 Grad. Danach wird es wieder kühler: «Der Winter ist auf keinen Fall vorbei», sagte der DWD-Sprecher.

