Schnee in Hamburg und Schleswig-Holstein

Schuhabdrücke sind im Schnee auf einem Gehweg zu sehen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Schnee und Glätte erwarten die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag. Der Vormittag beginne zunächst bewölkt, im weiteren Verlauf sei dann mit Schneefall zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. «Alle kriegen ein bisschen was ab», so ein DWD-Sprecher. Glatte Straßen seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei maximal null Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibe es bewölkt, der Schneefall lasse etwas nach. Die Temperaturen sinken auf minus fünf bis minus zwei Grad. Im Tagesverlauf rechnet der DWD am Samstag besonders an der Küste von Schleswig-Holstein wieder mit Schnee und Graupel. Die Höchstwerte liegen bei null Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlen die Temperaturen auf bis zu minus sieben Grad ab. Im Tagesverlauf bleibe es bewölkt und überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen am Sonntag auf maximal ein Grad.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-217317/2

