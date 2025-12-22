Schnee in der Nacht zu Heiligabend im Harz

22. Dezember 2025 12:46
Ein paar Schneeflocken sollen im Harz rieseln. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa
Ein paar Schneeflocken sollen im Harz rieseln. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Weiße Weihnachten wird es wohl auch in diesem Jahr in Niedersachsen nicht flächendeckend geben. Doch zumindest im Harz können sich Menschen auf ein paar weiße Flocken freuen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dort soll es in der Nacht zu Heiligabend ein wenig weiß – und örtlich auch glatt – werden. 

Zumindest bei den Temperaturen wird es aber im gesamten Bundesland in den kommenden Tagen winterlich, mit Höchstwerten im niedrigen einstelligen Bereich. Im Harz werden zudem Tiefstwerte von bis zu minus zehn Grad Celsius erreicht. Dabei soll es meist trocken bleiben.

© dpa-infocom, dpa:251222-930-456893/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite