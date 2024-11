Schnee im Harz gefallen

Goslar/Elend (dpa) –

Im Harz ist in der Nacht Schnee gefallen. Auf Webcambildern war etwa der Wurmberg im Landkreis Goslar ganz in Weiß zu sehen; auch der höchste Berg im Harz – der Brocken in Sachsen-Anhalt – war eingeschneit. An Geländern bildeten sich dort vereiste Schneeverwehungen. In den kommenden Tagen und Stunden soll laut dem Deutschen Wetterdienst noch mehr Schnee fallen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht bereits bis zu vier Zentimeter Neuschnee angekündigt. Im Tagesverlauf solle es noch einmal die gleiche Menge geben. Zu Unfällen führte der Wintereinbruch bisher nicht, sagte ein Sprecher der Polizei in Goslar.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für die kommenden Tage weitere Schneefälle an. Die Temperaturen sollen dabei je nach Höhenlage um die null Grad liegen. Die ersten Schneeflocken des Winters gab es bereits in der vergangenen Woche auf dem Brocken.