Schmuddelwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich an diesem Wochenende auf Regen einstellen. Am Sonnabend werde wechselnde Bewölkung mit Schauern an der See und stürmischen Böen an den Küsten erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Die Temperaturen liegen der Prognose zufolge bei maximal 18 Grad in Hamburg. Am Sonntag werde sich zwar voraussichtlich ab und an die Sonne zeigen, jedoch werden von der Nordsee her Schauer bei bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen von 16 Grad in Kiel erwartet.

