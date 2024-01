Schmuck und Münzen im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Tornesch (dpa/lno) –

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Tornesch im Kreis Pinneberg haben Unbekannte Schmuck und Münzen im Wert von rund 15.000 Euro erbeutet. Der oder die Täter seien gewaltsam in das Haus eingedrungen und hätten dort Schränke und Schubladen durchsucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als Tatzeit komme nur Mittwoch zwischen 15.53 Uhr und 18.24 Uhr in Frage, weil die Hausbewohner zu der Zeit nicht zu Hause gewesen seien.

Bei ihrer Rückkehr hätten sie festgestellt, dass Goldmünzen, Goldschmuck und eine Smartwatch gestohlen worden seien. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.