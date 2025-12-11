Schmuck aus Pferdehaar – Peinerin fertigt emotionale Kunst

Wendeburg (dpa/lni) –

Haar für Haar – sehr gewissenhaft und akribisch geht Sophie Dongowski in ihrer Werkstatt durch ein Bündel Pferdehaar. Sie weiß genau, wie emotional ihre Arbeit sein kann. An den Schweifhaaren, die Kunden ihr schicken, hängen oft starke Emotionen, engste Verbindungen zwischen Mensch und manchmal schon verstorbenem Tier. Als Erinnerungsstücke fertigt die 41-Jährige aus dem Landkreis Peine daraus Kunstwerke und hat vor allem in der Vorweihnachtszeit viel zu tun.

In ihrer «Schweiferei» in Meerdorf im Landkreis Peine hält Dongowski ein Bündel Haare: «Man sieht weiß, schwarz und sämtliche Brauntöne, sämtliche Facetten an braunem Kupfer, rotbraun, Gold». «Wenn du das herausstellst und flechtest, ergeben sich von Natur aus wunderschöne Muster», sagt sie. Armbänder, Schlüssel oder Ringe – mit ihrer Handarbeit wolle sie individuellen Schmuck flechten, weil jeder Schweif und jedes Tier auch einzigartig seien.

Von der Nebensache zur Berufung

Vor mehreren Jahren habe eine Freundin sie gefragt, ob sie nicht Schmuck als Geschenk aus dem Pferdehaar flechten könne, erinnert sich Dongowski. Zunächst habe sie gezweifelt und sich an den wertvollen Rohstoff nicht herangetraut. Später setzte sie sich aber doch mit dem Material auseinander. «Dann habe ich einfach losgelegt».

Vom ersten Ergebnis sei ihre Freundin begeistert gewesen. Also ließ sich Dongowski zu weiteren Arbeiten «breitschlagen» – bis aus einer kleinen Nebensache immer mehr wurde. 2017 kündigte sie ihren Job als Barista in einem Café und setzte eine eigene Homepage auf. Heute arbeitet sie als Selbstständige und kann die Aufträge vor allem in der Vorweihnachtszeit eigentlich nur mit Unterstützung ihres Mannes abarbeiten.

«Für viele Kunden war ihr eigenes Pferd das Schönste»

In den Briefen mit ihren Aufträgen teilen ihre Kunden ganz emotionale und auch private Dinge mit ihr. Viele berichten über eine sehr enge Beziehung zu dem Tier. Sie freuen sich dann sehr, einen Teil des Begleiters in Form des Schmuckstückes zurückzubekommen. «Das ist echt schön, das geht nicht einfach an einem vorbei», sagt Dongowski.

Sie wisse es sehr zu schätzen, was die Menschen ihr schicken und anvertrauen. Manchmal sind die Tiere bereits gestorben, manchmal bereiten sich die Besitzer auf eine Zeit ohne ihre Lieblinge vor. «Da hängen oft ganz viel Emotionen und Gefühle dran», sagt Dongowski. Sie trage auch die Verantwortung für den Kunden, wenn sie dann ein Schmückstück anfertige. «Für die meisten ist ihr Pferd das Schönste gewesen».

Auch Menschenhaar schon geflochten

Sie selbst empfinde als schön, dass sie in ihrer täglichen Arbeit nicht abstumpfe. Längst habe sie auch Haare von Katzen und Hunden verarbeitet – auch Menschenhaare flechtet sie zusammen mit Pferdehaar ein. Ihr Mann Minas trägt so ein Armband von ihr.

Kurz vor Weihnachten häufen sich derzeit zwar die Aufträge. «Das Problem ist aber, du kannst die Arbeit nur begrenzt optimieren», sagt Dongowski. Die Qualität dürfe nicht leiden, der Zeitaufwand sei hoch. Deswegen seien ihre Lieferzeiten auch ein bisschen länger als bei manch anderem Hersteller. «Aber ich mache das wirklich Haar für Haar und mit entsprechender Leidenschaft», sagt Dongowski.

Mittlerweile schickt sie ihre Schmuckstücke nach eigenen Angaben auch nach Italien, Österreich oder die Schweiz. Ihr verrücktester Auftrag sei bisher aus Dubai gekommen, auch Australien war demnach schon dabei. Die Hälfte ihrer aktuellen Aufträge werde sie vor dem Fest noch schaffen. «Für die andere Hälfte geben wir unser Bestes», kündigt Dongowski an.