Schmorbrand – Gemeinschaftsunterkunft evakuiert

Delmenhorst (dpa/lni) –

Nach einem Schmorbrand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Delmenhorst ist das Gebäude evakuiert worden. Die Bewohner und Bewohnerinnen wurden in eine andere Unterkunft gebracht. Nach Angaben der Polizei war der Brand am Freitagabend im Keller der Unterkunft ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand.

Zu der Zeit des Brandes befanden sich 91 Bewohner und Bewohnerinnen in der Unterkunft, wie die Polizei mitteilte. Durch den Brand sei die Stromversorgung der Unterkunft unterbrochen worden. Ein Pressesprecher der Polizei teilte mit, dass die Bewohner und Bewohnerinnen in eine andere leerstehende Gemeinschaftsunterkunft gebracht wurden. Dort sollen sie bleiben können, bis es wieder Strom in ihrer eigentlichen Unterkunft gibt.