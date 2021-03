Schmidt-Chanasit: Brauchen konsequent geplante Testoffensive

Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe des Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Um das Coronavirus besser kontrollieren und so eine schnellere Rückkehr in Kitas, Büros und Restaurants möglich machen zu können, hat der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit für eine «konsequent geplante Testoffensive» plädiert. «Die Chance dabei: Wenn man zunächst Öffnungen mit überwachten Selbsttestungen verknüpft, als Eintrittskarte ins Restaurant oder in die Kita, dann lernen die Menschen, wie man die Tests anwendet, wie einfach das ist und wie nützlich – und werden sie später ganz selbstverständlich auch in ihrem privaten Leben richtig einsetzen», sagte der Virologe des Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts im Gespräch mit «Zeit Online».

Gleichzeitig warnte er vor überzogenen Corona-Maßnahmen wie einer Maskenpflicht beim Joggen. «Diese Art von Übersteuerung riskiert, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt – und dass sich immer mehr Menschen grundsätzlich gegen Hygienemaßnahmen positionieren. Dabei brauchen wir breite Kooperation.» Stattdessen sollten sich alle dort gegenseitig schützen, «wo wirklich Ansteckungen passieren können» – in geschlossenen Räumen beispielsweise.

Als Tropenmediziner habe er die Erfahrung gemacht, dass eine Ausbruchskontrolle nur mit und nicht gegen die Menschen funktionieren kann, sagte Schmidt-Chanasit. «Wenn die Leute da draußen nicht mehr einsehen, wofür ihre Mühe und all die Maßnahmen gut sein sollen, ist der Kampf verloren.»

