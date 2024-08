Schmalspurbahnen feiern Bahngeburtstage mit Tausenden Gästen

Wernigerode (dpa) –

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben groß gefeiert. Ihrer Einladung zum Bahnhofsfest anlässlich des 125. Geburtstages von Harzquerbahn und Brockenbahn in Wernigerode seien am Wochenende mehrere Tausend Gäste gefolgt, sagte Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen der Deutschen Presse-Agentur. Allein die Abendveranstaltung am Samstag mit Musik, Lasershow und Feuerwerk zog geschätzt rund 3.000 Menschen an, wie es hieß. «Wir hatten zwei Tage beste Volksfeststimmung. Alles ist reibungslos abgelaufen und wir sind glücklich.»

Bahnsen zufolge waren auch viele Besucherinnen und Besucher aus anderen europäischen Ländern da, darunter viele sogenannte Bahnspotter, die aktiv nach bestimmten Zügen Ausschau halten und dafür extra an bestimmte Orte reisen. Sie kamen unter anderem, um die 125 Jahre alte Dampflok «Hoya» des Deutschen Eisenbahn-Vereins zu filmen und zu fotografieren, wie es hieß. Die Lok habe ihren Namen von der Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, an die sie 1899 geliefert wurde. Auch eine 1897 gebaute Dampflok aus den Anfangszeiten von Harzquer- und Brockenbahn habe begeistert, ebenso wie die Pendelfahrten mit dem «Schweineschnäuzchen», einem Triebwagen von 1932.

Auf dem Festgelände an der neuen Dampflokwerkstatt und der alten Fahrzeugwerkstatt in Wernigerode habe es unter anderem Technikschauen, Rundgänge, Mitfahrten und Unterhaltung für die ganze Familie gegeben. «An beiden Tagen haben wir mit einer Lok auf dem Gelände etwa 800 Führerstandsmitfahrten absolviert», sagte Bahnsen. Auch eine Kindereisenbahn mit Mini-Dampflok habe unentwegt ihre Runden gedreht.

1899 schnaufte eine Dampflok erstmals auf den Brocken

Vor 125 Jahren, im Jahr 1899, fuhr der erste Zug auf den 1.141 Meter hohen Brocken. Zudem startete der schmalspurige Zugverkehr der gesamten Harzquerbahn, die die Städte Nordhausen (Thüringen) und Wernigerode (Sachsen-Anhalt) verbindet. Zuvor war die Harzquerbahn bereits auf Teilstrecken unterwegs gewesen. Die dritte HSB-Bahn ist die Selketalbahn.

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist einen Meter breit. Die Dampflokomotiven des Unternehmens sind eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Harz.