Schlittenhunderennen erstmals wieder auf Kufen

Hasselfelde (dpa/sa) –

Zum ersten Mal seit acht Jahren konnten beim traditionellen Schlittenhunderennen in Hasselfelde die Rennfahrer wieder mit Kufen statt mit Rädern antreten. Nach Angaben der Veranstalter gingen mehr als 65 Teilnehmer mit ihren Schlittenhunden in der Pullman City an den Start. Zu den zweitägigen Wettbewerben werden tausende Zuschauer erwartet. Startberechtigt sind nur reinrassige Schlittenhunde mit Ahnentafel.

17 Hunde, ein Mann und ein Schlitten

«Wir haben Starter mit einem Hund und Langlaufskier und wir haben Schlittengespanne mit sechs oder acht Hunden», sagte Rennleiter Wolf-Dieter Polz. «Einer will sogar ein 17er-Gespann fahren.» Für die lauffreudigen Vierbeiner sei das Wetter ideal. «Die Hunde haben Winterfell und die Musher dicke Winterkleidung. Wir machen ja kein Windsurfen auf Hawaii.» Ein Musher ist der Mensch, der das Schlittenhundegespann lenkt.