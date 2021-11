Schlittenhunde rennen im Tierpark Ströhen um die Wette

Ströhen (dpa/lni) – Der Tierpark in Wagenfeld-Ströhen (Kreis Diepholz) wird zum Treffpunkt der Schlittenhundeszene: Heute gehen die Qualifikationsrennen zur Deutschen Meisterschaft weiter. Am Wochenende wetteifern 250 Gespanne um die Teilnahme. Trotz der Corona-Pandemie wird der Wettkampf ausgetragen. «Es ist eine reine Freiluft-Veranstaltung», sagte eine Sprecherin des Tierparks. Der Wettkampf wird organisiert vom Schlittenhundesportverein Südoldenburg.

Das Rennen ist eingeteilt in verschiedene Rassegruppen. So starten die Sibirien Huskys unter sich. Eine weitere Gruppe bilden jeweils die Malamuten, Samojeden und Grönlandhunde. Es gibt aber auch eine offene Gruppe ohne Rasseeinteilung, hieß es seitens der Veranstalter. Die Fahrer der Gespanne heißen Musher, die in verschiedenen Disziplinen antreten, wenn etwa die Hunde mit Gespann, Mountainbike oder Scooter an den Start gehen. Bei den Gespannen gibt es noch einmal unterschiedliche Starterfelder mit bis zu 16 Hunden pro Gespann.

