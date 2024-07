Schließung von Sommerbädern wegen schlechten Wetters endet

Hamburg (dpa/lno) –

Die vorübergehende Schließung von Hamburger Sommerfreibädern wegen schlechten Wetters soll bald enden. «Dienstag werden wir alle Sommerfreibäder wieder öffnen», teilte der Betreiber Bäderland auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Die Ende Juni gestartete Öffnung aller Freibäder hatte nur gut eine Woche gedauert. Am 1. Juli blieben lediglich die Sommerfreibäder Bondenwald, Kaifubad und Naturbad Stadtparksee sowie die Ganzjahresfreibäder noch offen.

«Der Start ist wetterbedingt schon ungewöhnlich spät», berichtete ein Sprecher. «Wir hatten zwar Mitte Mai das Kaifubad schon geöffnet, da kamen aber kaum Gäste ins Freibad.» Wer in den kommenden Wochen seine Bahnen ziehen will, sollte auf die Ruhetage der Bäder achten, die weiterhin gelten. «Es ist so organisiert, dass sich benachbarte Standorte jeweils gegenseitig vertreten. So hat jeder Gast mit nur geringem Fahraufwand lokal eine Alternative», hieß es.

Insgesamt verlief das erste Halbjahr 2024 für Bäderland nach eigenen Angaben zufriedenstellend. «Wir haben in vielen Standorten das Vor-Corona-Niveau an Besucherzahlen wieder erreicht», betonte der Sprecher. «Unsere Einstellungsbemühungen verlaufen ebenfalls positiv, sodass wir davon ausgehen, nach der Sommersaison weitere Ruhetage der Hallenstandorte wieder zu Betriebstagen machen zu können.» Grundsätzlich werde die Personal-Situation aber schwierig bleiben.