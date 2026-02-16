Erneut Schließfächer geknackt – Waren Serientäter am Werk?

Stuhr (dpa/lni) –

Nach dem Einbruch in eine Bank in Stuhr nahe Bremen prüft die Polizei, ob es sich um Serientäter handeln könnte. «Die Zusammenhänge mit Wilhelmshaven liegen nahe», sagte ein Sprecher der Polizei. «Dort sollen auch drei Täter am Werk gewesen sein.» Das sei ein Fall von mehreren, die nun überprüft werden.

Mehrere Banküberfälle in den vergangenen Wochen

Unbekannte waren am Freitagmittag über einen Lichtschacht in den Keller der Bank in Stuhr eingebrochen und hatten 14 Schließfächer geleert. Die Höhe der Beute ist unklar. Bereits Ende Januar gingen Täter in Wilhelmshaven ähnlich vor: Sie brachen mit Gewalt und Werkzeugen 18 Schließfächer auf. In beiden Fällen hatten die Einbrecher nur wenig Zeit und flohen unerkannt mit der Beute.

Der Einbruch in Wilhelmshaven liegt inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Sie ermittelt gegen drei Verdächtige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. «Die Ermittlungen laufen dabei in alle Richtungen.»

Von einer Verbindung mit dem Millionencoup in Gelsenkirchen gehen die Ermittler nach eigenen Angaben zunächst nicht aus. Doch die Beamten stellen auch klar: «Ganz ausschließen tun wir am Anfang gar nichts», sagte der Sprecher. In Gelsenkirchen hatten sich Einbrecher Ende Dezember mit einem Spezialbohrer Zugang zu einem Tresorraum verschafft, mehr als 3.000 Schließfächer geplündert und eine Beute in Millionenhöhe mitgehen lassen.

«Ermittlungsgruppe Gitter» ist Tätern auf der Spur

Die Polizei gründete eine eigene Ermittlungsgruppe, die den Tätern auf die Spur kommen soll. «Ab jetzt laufen alle Fäden bei der 11-köpfigen Ermittlungsgruppe „EG Gitter“ zusammen», teilte die Polizei mit.

Die Gruppe sucht weiter nach Zeuginnen und Zeugen: Wer hat am Freitagmittag in der Nähe eines Parkplatzes bei der Bank Menschen in Overalls beobachtet? Wer kann Angaben zu einem dunklen Auto machen, mit dem die Täter möglicherweise flüchteten? Die Polizei bittet Anwohner, ihre Überwachungskameras zu überprüfen.