Schlichtes Kleid: Hochzeitsmesse zeigt Trends

Eine Besucherin betrachtet Brautmode-Kreationen an einem Stand auf der Hochzeitsmesse. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburg (dpa/lni) –

Schleier, Schleppe und Spitze: Etwa 50 Aussteller haben am Wochenende auf der Oldenburger Hochzeitsmesse neue Trends gezeigt. Während die einen ihre Hochzeit nur im engsten Freundes- und Familienkreis gestalten wollten, sei anderen «ein pompöses Fest am liebsten», sagte Projektleiterin Sonja Hobbie. Wichtig seien Anregungen für das Hochzeitsfest. «Wir zeigen aber auch, dass man Flittertage wunderbar in einem luxuriösen Reisemobil antreten kann», sagte sie.

Ein Trend seien schlichte Brautkleider, die die «natürliche Schönheit der Braut betonen», teilten die Veranstalter mit. Aber auch feinste Spitze und lange Schleier mit zarten Borten, üppige Schleifen, Perlen und Pailletten seien gefragt. Für Brautstrauß oder Tischdeko sollen es dagegen eher satte Farben sein. Hochzeitstorten wiederum sollten am besten mehrstöckig sein – und üppig verziert etwa mit gepressten Trockenblumen, Gold und liebevoll modellierten Motiven von filigranen Blüten übers Brautpaar bis hin zum Haustier.