Schleswiger Kita unter Finalisten beim Deutschen Kita-Preis

Berlin/Schleswig (dpa/lno) –

Die Kita «Karlsson Vuggestue» in Schleswig gehört zu den zehn Finalisten in der Kategorie «Kita des Jahres» beim Deutschen Kita-Preis 2023. Die Einrichtung der dänischen Minderheit habe nun gute Aussichten auf eine Trophäe und Preisgelder in Höhe von 25.000 oder 10.000 Euro, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Die weiteren Finalisten kommen aus Baden-Württemberg, Bayern (2), Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wer sich mit dem Titel «Kita des Jahres» schmücken darf, wird im Mai 2023 in Berlin verkündet. Die Auszeichnung wird vom Bundesfamilienministerium und Deutscher Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit weiteren Partnern bereits zum sechsten Mal verliehen.

Neben den zehn Finalisten der Kategorie «Kita des Jahres» haben es auch zehn Initiativen in der Kategorie «Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres» ins Finale geschafft. Dazu gehört mit dem «Netzwerk Ahrensbök» auch ein Bündnis in Schleswig-Holstein. Insgesamt haben sich rund 750 Kitas und lokale Bündnisse um den Deutschen Kita-Preis 2023 beworben.