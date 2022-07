Schleswiger Archäologie soll in Leibniz-Zentrum aufgehen

Kiel (dpa/lno) –

Das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig soll mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz zu einem Leibniz-Zentrum für Archäologie zusammengeführt werden. Der Wissenschaftsrat habe am Montag zugestimmt, teilte der schleswig-holsteinische Forschungs- und Kulturstaatssekretär Guido Wendt (CDU) mit. «Die Bewertung der Forschungsleistungen des ZBSA bestätigt, … dass sich der für alle Beteiligten aufwendige und anstrengende Prozess des Aufbaus eines eigenen archäologischen Forschungsinstituts in Schleswig-Holstein mehr als gelohnt hat.»

Das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie wurde im September 2008 gegründet und ist derzeit eine selbstständige Abteilung der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig. Es befasst sich mit archäologischer Forschung in Skandinavien, dem Baltikum, dem nördlichen Mitteleuropa und Nordrussland sowie auf Inseln in West- und Nordwesteuropa.