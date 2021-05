Schleswig-Holsteins Gästezahlen im März niedrig

Zwei Urlauber stoßen mit ihren Getränkegläsern an. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Corona-Einschränkungen haben in Schleswig-Holstein im März dieses Jahres viel weniger Gäste in Hotels und auf Campingplätzen übernachtet als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 76.000 Übernachtungsgäste gezählt – ein Rückgang um 68,1 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen (468.000) nahm im Vergleich zum März 2020 um 51,2 Prozent ab.

Erfasst wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen ohne Dauercamping. Im März waren das gut 2400 geöffnete Beherbergungsstätten mit 175.000 Gästebetten sowie 77 geöffnete Campingplätze.

Maßgeblich für die niedrigen Zahlen im März ist laut Statistikamt das Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste. Im Vergleichszeitraum galt den Angaben zufolge zwar ebenfalls ein Beherbergungsverbot, aber erst ab Mitte März 2020.

Pressemitteilung