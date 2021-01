Schleswig-Holsteins Fußballverband lässt Saison offen

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) will vorerst keine Modelle für eine mögliche Fortsetzung des Spielbetriebs in den Amateurklassen erstellen. Das teilte das Präsidium des Verbandes im Anschluss an seine Sitzung am Samstag mit. Es sei nicht absehbar, wann der Spielbetrieb wegen der Corona-Beschränkungen wieder möglich ist, lautete die Begründung.

Der SHFV hält aber an einer Fortsetzung der im September vergangenen Jahres begonnenen Saison prinzipiell fest. Der Spielbetrieb war wegen der Pandemie Anfang November unterbrochen worden. Die reduzierten Staffelgrößen würden dem SHFV eine größere Flexibilität im Vergleich zu anderen Landesverbänden ermöglichen, heißt es. Sollte die restliche Zeit keinen kompletten Punktspielbetrieb bis zum Sommer 2021 ermöglichen, seien alternative Turniermodelle denkbar. Am Aufstieg in die Regionalliga soll festgehalten werden.

Die Mindestdauer der Trainingsphase vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs wurde nicht festgelegt. Diese soll der jeweiligen Verfügungslage angepasst sein, teilte der SHFV mit. Unterschiedliche Fristen in den jeweiligen Staffeln seien bei Zustimmung aller beteiligten Vereine möglich.

