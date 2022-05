Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins FDP-Landeschef Heiner Garg hat das Abschneiden der Liberalen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen als ein «bitteres Ergebnis» bezeichnet. Er hoffe, dass die FDP dem Landtag weiter angehören werde, schrieb Garg am Sonntagabend in einer ersten Reaktion. Die FDP in NRW muss nach ersten Hochrechnungen im ZDF und der ARD Verluste von über 7 Prozentpunkten hinnehmen und landet bei rund 5 Prozent.