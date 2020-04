Schleswig-Holsteins Bauern brauchen Regen

Rendsburg (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Bauern warten auf Regen. Durch die ausgebliebenen Niederschläge im April sind viele Äcker und Felder nach Angaben der Landwirtschaftskammer ausgetrocknet. Davon zeugen unter anderem zum Teil tiefe Schrumpfungsrisse in Böden. An einigen Standorten können die Pflanzen noch vom tief im Boden gespeichertem Wasser der Winterniederschläge zehren, sagte Kammersprecherin Daniela Rixen. An vielen Standorten seien jedoch die oberen Bodenschichten stark verkrustet und ausgetrocknet. Das macht auch Probleme beim Düngen. Ohne relevante Niederschlagsmengen sei es nicht möglich, wichtige Nährstoffe über die Düngung an die Pflanzenwurzel zu bringen. «Weil das Wasser fehlt, sorgen sich bereits Landwirte, dass 2020 ein extremes Jahr mit Futterknappheit werden könnte wie 2018», sagte Rixen.