Schleswig-Holsteinische Landesmuseen: Neuer Vorstand

Schleswig (dpa/lno) –

Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf Schloss Gottorf bekommt einen neuen wissenschaftlichen Vorstand. Thorsten Sadowsky wird Nachfolger von Prof. Claus von Carnap-Bornheim an der Spitze der Stiftung. Dies teilte am Mittwochabend der Vorsitzende des Stiftungsrats, Ministerpräsident Daniel Günther, nach Angaben der Stiftung mit. Von Carnap-Bornheim, der mit Gründung der Stiftung 1999 Vorstand wurde, wird am 30. September 2022 in den Ruhestand verabschiedet. Zum 1. Oktober übernimmt Sadowsky die neue Aufgabe. Zugleich wird der 60-Jährige Direktor des Museums für Kunst und Kulturgeschichte auf Schloss Gottorf.

Der gebürtige Westfale Sadowsky ist derzeit im österreichischen Salzburg Direktor des international anerkannten Museums der Moderne. Zuvor führte er fünf Jahre lang in gleicher Position das Kirchner Museum in Davos. Auch in Schleswig-Holstein war Sadowsky schon tätig: Er wirkte von 2008 bis 2013 als Gründungsdirektor des Museums Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr. Zudem war er den Angaben zufolge viele Jahre in der dänischen Museumslandschaft aktiv.

Vordringliches Projekt der kommenden Jahre ist nach Angaben Sadowskys, den ambitionierten Masterplan umzusetzen und die Landesmuseen auf der Schleswiger Museumsinsel noch wesentlich stärker als hochkarätige kulturelle Erlebnisorte auf höchstem internationalen Niveau zu positionieren.