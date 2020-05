Ostsee statt Shoppen: Schleswig-Holsteiner besuchen Küste

Zwei Menschen haben sich am fast menschenleeren Strand in Niendorf auf einer Decke niedergelassen. Foto: Gregor Fischer/dpa

Kiel/Timmendorfer Strand (dpa/lno) – Die Schleswig-Holsteiner haben den ersten Tag der Wiedereröffnung der Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern eher für einen Ausflug an die Ostsee denn für eine Shoppingtour genutzt. «Die Händler freuen sich sehr. Es ist aber nicht so, dass die Kunden die Läden stürmen», sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, Mareike Petersen, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Küstenorte verzeichneten dagegen erstmals in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Besucher. Auf den Promenaden von Niendorf, Timmendorfer Strand und Travemünde flanierten überall Gäste. Am Strand lagen Sonnenhungrige im Sand, Kinder spielten am noch kalten Wasser.

Es sei das erste Wochenende seit Mitte März, an dem alle Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder zurück durften, erklärte Kristina Wenske vom Tourismusservice in Timmendorfer Strand. Zudem seien bei bestem Wetter deutlich mehr Schleswig-Holsteiner für einen Tag an die Küste gekommen – und blieben auch unter sich. Für Gäste aus anderen Bundesländern ist der Norden erst vom 18. Mai an wieder zugänglich. Dann dürfen auch Hotels und Gaststätten erst wieder öffnen. Schon jetzt gingen die Buchungen ab dem 18. steil hoch, sagte Wenske.

Auch die Strandkorbvermieter dürfen ab 18. Mai wieder ihre Körbe anbieten – unter strengen Auflagen, wie eine Vermieterin erklärte. So habe sie nun die Information bekommen, dass die Strandkörbe 3,5 Meter voneinander entfernt stehen und immer desinfiziert werden müssten. Wie das zu bewerkstelligen sei und wie viele Körbe sie unter diesen Bedingungen aufstellen könne, müsse man dann sehen.

Ein Grund für die Zurückhaltung der Schleswig-Holsteiner beim Einkaufen sieht Handelsverbandsgeschäftsführerin Petersen in der Maskenpflicht. Sie führe dazu, dass die Kunden nur gezielt in ein Geschäft gingen und auch nur das kauften, was sie sich vorgenommen hätten. «Das klassische Shoppen fällt weg.» Die Hygienemaßnahmen in den Läden, etwa Einbahnstraßen zur Wahrung der Abstandsregeln, seien dagegen kein Problem. «Das scheint alles reibungslos zu klappen.»

Gelockert wurden auch die Kontaktbeschränkungen, die im Zuge der Corona-Krise verfügt wurden: Jetzt dürfen sich auch Menschen aus zwei Haushalten treffen, privat und in der Öffentlichkeit. Vorübergehend tritt auch die Regelung in Kraft, dass bei Gottesdiensten je Teilnehmer eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen muss. Bisher waren 15 Quadratmeter vorgegeben. Dagegen hatte es harsche Kritik aus Kirchen und Politik gegeben. Zum 18. Mai wird es noch einmal eine Änderung geben. Dann wird nur noch ein Abstand von 1,5 Metern zum nächsten Besucher verlangt. Auch für Besucher von Museen, Galerien, Gedenkstätten und Ausstellungen wird die Flächenvorgabe zum Sonnabend von 15 auf 10 Quadratmeter gesenkt.

Der Sylter Krankenhaushygieniker und Leitende Arzt der Nordseeklinik, Dieter Telker, warnte unterdessen vor dem Tragen von sogenannten FFP 2- oder FFP 3-Masken mit Ventil in der Öffentlichkeit. Diese böten dem Träger zwar einen hohen Eigenschutz, sagte der Mediziner dem Onlineportal «shz.de» (Samstag). Sei man aber selbst infiziert, erreichten selbstgemachte Stoffmasken beim Schutz der Anderen einen höheren Wirkungsgrad. Bei FFP 2/3-Masken mit Ventil entweiche die Atemluft nahezu ungefiltert, sagte Telker. «Sollte der Träger mit dem Coronavirus infiziert sein, kann er ihn auf diesem Wege weitergeben.»

Die Zahl der im Norden gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg binnen 24 Stunden bis Freitagabend um sieben auf 2896, wie das Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel am Samstag auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 122. Mit Stand Freitagabend waren im nördlichsten Bundesland 58 Menschen in klinischer Behandlung. Das war einer weniger als einen Tag zuvor. Etwa 2400 Corona-Infizierte seien mittlerweile genesen.

