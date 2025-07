Schleswig-Holsteiner fühlen sich dem Norden verbunden

Hamburg (dpa/lno) –

Die Schleswig-Holsteiner fühlen sich laut einer Umfrage besonders mit ihrem Bundesland und Europa verbunden, weniger hingegen mit ihrem direkten Wohnort oder mit Deutschland.

In der Umfrage des Instituts YouGov zur regionalen Identität und Verbundenheit gaben 67 Prozent der Befragten an, sich mit Europa «eher stark» oder «sehr stark» verbunden zu fühlen. Höhere Werte wurden nur in Berlin (73), Bremen (70) und Rheinland-Pfalz (69) gemessen. Bundesweit stimmten 60 Prozent der Befragten entsprechenden Aussagen zu.

Laut YouGov ist die Umfrage repräsentativ. Befragt wurden vom 27. Juni bis zum 9. Juli bundesweit 2.200 Personen online.

Hohe Verbundenheit mit dem Land zwischen den Meeren

Mit 73 Prozent fühlen sich die Schleswig-Holsteiner der Umfrage zufolge auch überdurchschnittlich stark mit ihrem Bundesland verbunden. In dieser Frage hat Hamburg mit 81 Prozent die Nase vorn. Das Saarland kommt auf 75 Prozent Verbundenheit seiner Bürger, Sachsen und Thüringen liegen gleichauf mit Schleswig-Holstein.

Fragt man die Menschen im Norden nach ihrer Verbundenheit mit ihrem Wohnort – also der Stadt, dem Ort oder dem Dorf, in dem sie leben – fühlen sich hingegen nur noch 66 Prozent damit «eher stark» oder «sehr stark» verbunden. Geringere Werte gab es nur in Rheinland-Pfalz (65), Nordrhein-Westfalen (63) und im Saarland (62).

Was die Verbundenheit mit Deutschland angeht, liegt Schleswig-Holstein mit 66 Prozent im Länderranking sogar auf dem vorletzten Platz. Weniger Verbundenheit zeigten nur die Sachsen (62).