Schleswig-Holstein zu Weihnachten und Silvester nachgefragt

Kiel (dpa/lno) –

Die Ferienorte Schleswig-Holsteins sind über die Feiertage und den Jahreswechsel wieder gut gebucht. Generell verreisten Menschen zu Weihnachten und Silvester gerne und davon profitiere auch das nördlichste Bundesland, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Bettina Bunge, der Deutschen Presse-Agentur. «Auch dieses Jahr ist Schleswig-Holstein zu Weihnachten und Silvester als Reiseziel wieder sehr nachgefragt.»

Die aktuelle Buchungslage ist nach Angaben der TASH allerdings regional unterschiedlich. «Wie sich bereits im Herbst abgezeichnet hat, zeigt sich die Buchungslage zu Weihnachten und Silvester 2023 im Land sehr heterogen.» Die größeren Destinationen haben demnach über Weihnachten Auslastungen von bis zu 80 Prozent, vor allem aber sind die Tage nach Weihnachten und über den Jahreswechsel sehr gut gebucht. Sie übertreffen in einigen Urlaubsorten sogar das Ergebnis des vergangenen Jahres. Doch es gibt noch freie Kapazitäten – zwischen den Küsten, aber auch an Nordsee- und Ostseeorte in allen Kategorien sowie Preisklassen.

Gute Auslastung auf den Nordseeinseln – Restkapazitäten frei

Auf den Halligen wird es voll über Weihnachten und Silvester. Nahezu alle Unterkünfte sind den Angaben zufolge ausgebucht. Eventuell ließe sich aber für Spätentschlossene noch ein Plätzchen organisieren, hieß es. Auch auf Nordstrand sind nach Angaben der dortigen Touristiker zu Weihnachten noch etwa zehn Prozent der Quartiere verfügbar. Zu Silvester seien nur noch wenige, einzelne Quartiere frei.

Auf den nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Sylt ist die aktuelle Buchungslage für Weihnachten und Silvester mit früheren Jahren durchaus vergleichbar. Aktuell liegt Amrum mit einer Auslastung von etwas über 80 Prozent über Weihnachten und 85 Prozent über Silvester noch knapp hinter den Zahlen von 2022. Bei den unter foehr.de/buchen verfügbaren Unterkünften melden die Touristiker rund um Weihnachten und Silvester eine Auslastung von etwa 80 Prozent. Zu Silvester ist traditionell mehr los als an Weihnachten, aber auch über den Jahreswechsel gibt es auf der ganzen Insel noch Unterkünfte. Auf Sylt ist die Buchungslage nach Angaben der Sylt Marketing GmbH über Weihnachten und Silvester gut und im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Auf Helgoland rechnet der Helgoland Tourismus Service zu Silvester mit einer Auslastung von etwa 70 Prozent. Allerdings gibt es auf der Hochseeinsel viele Zimmer, die von den Vermietern eigenständig und häufig an Stammgäste vermietet werden, daher liegen keine genauen Daten vor.

Sehr gute Buchungslage an der Ostsee

An der Ostsee ist Travemünde eine der angesagten Silvesterlocations. Das Lübeck-Travemünde Marketing verzeichnet im eigenen Buchungssystem eine Auslastung von 98 Prozent. Und auch Weihnachten sind rund 80 Prozent der Unterkünfte gebucht. In der zweiten Ferienwoche – also nach Neujahr – sinken die Auslastungen rapide. Auch die Orte an der Lübecker Bucht sind beliebt, hier liegen die Buchungszahlen nach Angaben der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht bei knapp 80 Prozent. Es wird mit weiteren Buchungen für den Zeitraum rund um den Jahreswechsel gerechnet. Grundsätzlich haben Gäste eine größere Auswahl an noch freien Unterkünften, wenn sie mindestens fünf Tage bleiben, da dies bei einigen Unterkünften der Mindestaufenthalt ist.

Auch Grömitz ist mit aktuell rund 85 Prozent Auslastung schon sehr gut gebucht. Viele Gäste bleiben im Vergleich zu den Vorjahren allerdings etwas kürzer. Anfragen und Buchungen laufen auch jetzt noch nach und nach ein, so dass der Tourismus-Service Grömitz von einer sehr guten Auslastung über den Jahreswechsel ausgeht.

Größere Chancen auf freie Unterkunft gibt es noch im Binnenland

Zwischen den Küsten haben Kurzentschlossene Urlauber mehr Auswahl. So gibt es nach Angaben der dortigen Touristiker beispielsweise in der Schleiregion im Vergleich zum Vorjahr zwar deutlich mehr Buchungen zu Weihnachten und Silvester, allerdings sind auch noch eine ganze Reihe von Unterkünften in allen Kategorien frei. Im grünen Binnenland ist die Buchungslage für die Feiertage über Weihnachten und Silvester sehr zufriedenstellend. «Die Zahlen haben sich im Verhältnis zum vergangenen Jahr fast verdoppelt», heißt es. Anders sieht es in der Region Holstein – Elbe und Auenland – aus. Hier sind über die Feiertage Weihnachten und Silvester schon einige Buchungen eingegangen, es seien allerdings auch noch reichlich Kapazitäten frei, teilte die Holstein mit.

Für das Frühjahr laufen die Buchungen in fast allen Destinationen noch schleppend, teilte die TASH mit. «Ostern ist früh im Jahr, Buchungen werden daher aufgrund der nicht voraussehbaren Wetterlagen erfahrungsgemäß kurzfristig vorgenommen.»