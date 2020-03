Schleswig-Holstein will Fahrschulbetrieb ruhen lassen

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) gestikuliert. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Corona-Pandemie will Schleswig-Holstein künftig neben den Schulen auch den Fahrschulbetrieb in Theorie und Praxis ruhen lassen. «Beim Theorieunterricht sitzen viele Menschen auf engem Raum zusammen und es besteht daher das nicht unerhebliche Risiko, dass sich mehrere Fahrschüler gleichzeitig infizieren», sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Landesregierung am Montag.

Auch praktischen Fahrschulunterricht soll es im Norden vorläufig nicht mehr geben. Da Fahrlehrer beim praktischen Unterricht auf engem Raum mit Schülern Kontakt hätten, bestehe für beide Seiten ein erhöhtes Infektionsrisiko, sagte Buchholz.