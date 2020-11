Kiel/Berlin (dpa/lno) – Auch Schleswig-Holstein verlängert den Teil-Lockdown wegen hoher Corona-Zahlen bis zum 20. Dezember. Zugleich kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel nach der Video-Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an, dass Massage- und Nagelstudios sowie Zoos Anfang Dezember in Schleswig-Holstein wieder öffnen können.