Schleswig-Holstein strebt Gottesdienste wieder ab 4. Mai an

Kiel (dpa/lno) – Gottesdienste sollen in Schleswig-Holstein voraussichtlich vom 4. Mai an wieder möglich sein. Nach einer Telefonkonferenz auf Einladung der Landesregierung mit den Vertretern der Religionsgemeinschaften in Schleswig-Holstein sagte Kulturministerin Karin Prien (CDU): «Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Dabei ging es um die Rahmenbedingungen, unter denen ab dem 4. Mai Gottesdienste stattfinden können.» Einigkeit habe darin bestanden, dass sich Schleswig-Holstein den zwischen Bund und Ländern in dieser Woche zu vereinbarenden Regelungen anschließen werde. Am Donnerstag ist die nächste Bund-Länder-Konferenz geplant.

Alle Beteiligten hätten ein großes Interesse daran, den Gläubigen so bald wie möglich den Zugang zu Gottesdiensten und Seelsorge wieder zu ermöglichen, sagte Prien. «Wir waren uns einig, dass die Freiheit der Religionsausübung von besonders großer Bedeutung ist, dass aber derzeit auch immer die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens berücksichtigt werden muss».

Am Gespräch beteiligt waren Vertreter des katholischen Erzbistums Hamburg, der evangelisch-lutherischen Nordkirche, der islamischen Schura Schleswig-Holstein, der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein und des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein. Die Staatskanzlei war neben dem Bildungsministerium ebenfalls vertreten. Zentraler Inhalt war, wie ein Zeitplan und unter welchen Bedingungen eine zeitnahe Wiederaufnahme von Gottesdiensten gestaltet werden könnte.

Anders als Schleswig-Holstein haben mehrere Bundesländer bereits entschieden, Gottesdienste in der Corona-Krise wieder zuzulassen. Vorreiter waren Sachsen und Thüringen, hier werden seit vergangener Woche schon wieder öffentliche Gottesdienste unter Auflagen gefeiert. Hessen und Nordrhein-Westfalen lassen Gottesdienste ab 1. Mai wieder zu, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ab dem 4. Mai.