Schleswig-Holstein startet in die Sommerferien

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein beginnen mit dem Wochenende für die knapp 370.000 Mädchen und Jungen an den allgemeinbildenden Schulen des Landes die Sommerferien. Auch die gut 28.000 Lehrkräfte haben dann unterrichtsfreie Zeit. Fast 32.000 Schülerinnen und Schüler beendeten das Schuljahr mit einem Abschluss, wie das Bildungsministerium mitteilte.

Auf dem Festland beginnt das neue Schuljahr am 2. September, auf den Inseln bereits eine Woche früher. Dafür haben die Inselkinder eine Woche länger Herbstferien. Grund dafür ist, dass viele Eltern auf den Inseln im Tourismus beschäftigt sind.

Wer mit dem Auto in den Urlaub aufbricht, sei es innerhalb Schleswig-Holsteins oder zu einem Ziel weiter weg, muss nach Angaben des ADAC mit Zeitverlusten wegen Staus rechnen. Auch die Flughäfen haben sich auf einen Ansturm vorbereitet. Aber am Freitag sorgte eine weltweite Computerpanne für Probleme im Luftverkehr und an verschiedenen Flughäfen.