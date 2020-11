Schleswig-Holstein richtet 28 Corona-Impfzentren ein

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Bis Mitte Dezember sollen in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins Corona-Impfzentren startklar sein. «Wir werden bereit sein, sobald ein Covid-19-Impfstoff verfügbar ist», sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Insgesamt sollen im Land 28 Impfzentren aufgebaut werden. In den ersten sechs Monaten nach Verfügbarkeit eines Impfstoffs sollen dort insgesamt 650 000 Schleswig-Holsteiner geimpft werden. Die Kosten für die Impfzentren beziffert die Landesregierung mit 50 Millionen Euro. Die Hälfte davon trägt der Bund. Später sollen die Impfungen in den Hausarztpraxen erfolgen.