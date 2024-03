Schleswig-Holstein räumt auf: Aktion Sauberes SH startet

Kiel (dpa/lno) –

Weggeworfene Flaschen, Kaugummipapier und auch schon mal ein Sofa – rund um den 9. März greifen in vielen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein Menschen wieder zu Müllsack und Greifzange, um am Aktionstag «Unser sauberes Schleswig-Holstein» Parks, Küsten und Straßen von Müll zu befreien. Ziel sei es, vor allem die gemeinsame Verantwortung für die Umwelt zu fördern, teilten Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und Städteverband SH mit. Alle Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein seien aufgerufen, sich an der Müllsammlung zu beteiligen, «damit unsere schöne Landschaft von Schmutz und Umweltsünden befreit werden kann». An der landesweiten Sammelaktion, die 1994 ins Leben gerufen wurde, beteiligen sich demnach in der Regel mehr als 20.000 Müllsammlerinnen und -sammler in rund 200 Städten und Gemeinden.

Vielerorts treffen sich die Engagierten im Anschluss noch zu einem gemeinsamen Imbiss. Manchmal gibt es auch besondere Aktionen: In Niebüll (Kreis Nordfriesland) werden beispielsweise am Samstag die originellsten Fundstücke prämiert und in Todendorf (Kreis Stormarn) helfen Oldtimer-Trecker am Sonntag (10. März) beim Frühjahrsputz.

Zudem starten am Wochenende wieder zahlreiche Strandputzaktionen, unter anderem auf Fehmarn, wie der Marketingverbund Ostsee-Holstein-Tourismus mitteilte. Weitere Termine etwa in Eckernförde (16. März), Heiligenhafen (30. März) und in der Probstei (Stein: 20. April und Heidkate: 27. April) folgen.