Schleswig-Holstein plant Notkredit über 4,5 Milliarden Euro

Monika Heinold (Bündnis90/Die Grünen), Finanzministerin von Schleswig-Holstein, spricht während einer Landtagssitzung. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition plant zur Bewältigung der Corona-Krise einen weiteren Notkredit über 4,5 Milliarden Euro. «Die 4,5 Milliarden Euro sind aber kein Freifahrtschein für fröhliches Geldausgeben», sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag in Kiel. Das Land befinde sich in einer Ausnahmesituation. Dazu soll es Donnerstag Verhandlungen mit den Oppositionsfraktionen von SPD und SSW geben. Für einen Notkredit ist im Landtag eine Zweidrittel-Mehrheit nötig.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung den Kommunen im Land 517 Millionen Euro zugesagt, um die massiven finanziellen Herausforderungen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Hinzukommen sollen nun 2,5 Milliarden Euro für das Infrastrukturprogramm Impuls bis 2029. 1,4 Milliarden Euro sind eingeplant, um Einsparungen zwischen 2021 und 2024 zu vermeiden und 100 Millionen Euro für Tests und mögliche Impfungen in der Corona-Pandemie.

Ohne den Notkredit seien «dramatische Einsparungen» nötig, sagte Heinold. Das ginge immer zu Lasten der Infrastruktur-Projekte. «Sie können ja nicht Schulen schließen, Polizei und Justiz reduzieren.» Außerdem will Heinold eine weitere Kreditermächtigung für 1,2 Milliarden Euro, um konjunkturelle Mindereinnahmen durch die Corona-Krise auszugleichen. Darin enthalten sind 200 Millionen Euro Risikopuffer.