Schleswig-Holstein plant Modellprojekte in der Kultur

Karin Prien (CDU), Kulturministerin von Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein will in der Kultur ab 19. April Modellprojekte starten, um dem Bereich unter Pandemiebedingungen zu helfen. Dies kündigte Kulturministerin Karin Prien (CDU) am Freitag im Landtag an. Die Regierung plane solche Projekte gerade mit den Kommunen. Damit soll Kultur unter strikten Hygienevoraussetzungen in einzelnen Regionen wieder öffnen können. Die Kultur brauche nicht nur finanzielle Hilfe, sie müsse auch gesehen werden, sagte Prien. Die Pandemie habe die Kulturszene extrem belastet.

