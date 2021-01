Schleswig-Holstein mit vierthöchster Corona-Impfquote

Eine Corona-Schutzimpfung wird durchgeführt. Foto: Markus Schreiber/AP POOL/dpa/Archivbild

Berlin/Kiel (dpa/lno) – Seit dem Start am 27. Dezember sind in Schleswig-Holstein bis Mittwoch 20 078 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht, gab es damit im Norden 6,9 Impfungen pro 1000 Einwohner. Das ist die vierthöchste Quote nach Mecklenburg-Vorpommern (13,5), Sachsen-Anhalt und Hessen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,0. Bei 7800 der bis Mittwoch im Norden geimpften Menschen handelt es sich um Bewohner von Pflegeheimen. Seit Montag wird auch in Impfzentren gepikst. Impfberechtigt sind derzeit Menschen über 80 Jahre, medizinisches Personal sowie Pflege- und Rettungskräfte. Für eine Ausweitung reicht der Impfstoff derzeit nicht aus.

