Schleswig-Holstein: Impfungen gegen Coronavirus gehen weiter

Eine Frau, die in einem Pflegeheim arbeitet, wird im Impfzentrum gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Markus Schreiber/AP POOL/dpa

Kiel (dpa/lno) – Mit einer Lieferung von mehreren Tausend Impfdosen gegen das Coronavirus gehen in Schleswig-Holstein die Corona-Schutzimpfungen von Altenheim-Bewohnern weiter. Am Montag sollen nach Angaben des Regierungssprechers rund 14 000 Impfdosen ankommen, rund 24 000 Impfdosen sind demzufolge für den 30. Dezember angekündigt.

Am Sonntag hatten mehrere mobile Impfteams im Land die Impfungen gegen das neuartige Coronavirus begonnen. Dabei fingen drei der Teams in Lübeck an, da die Stadt besonders hohe Infektionszahlen hat. Auch in ersten Kliniken im Land war bereits am Sonntag geimpft worden.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zu einer großen Beteiligung aufgerufen, um sich und die Gesundheit anderer zu schützen.

Voraussichtlich ab dem 4. Januar sollen den Angaben zufolge die ersten 15 Impfzentren in Schleswig-Holstein mit dem Impfen beginnen.

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI