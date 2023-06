Schleswig-Holstein hilft Ukraine: Feldbetten und Schlafsäcke

Kiel (dpa/lno) –

Für die Notunterbringung von Menschen schickt Schleswig-Holstein jeweils 500 Feldbetten und Schlafsäcke aus Landesbeständen in die Ukraine. Dies teilte Innenstaatssekretärin Magdalena Finke am Donnerstag mit. «Wir alle haben mit Entsetzen am Morgen des 6. Juni 2023 die Zerstörung des Kachowka-Staudamms und die damit im Zusammenhang stehenden massiven Überschwemmungen südwestlich davon zur Kenntnis nehmen müssen», erläuterte Finke.

Die Schlafsäcke und Feldbetten stammen aus Beständen des landeseigenen Katastrophenschutzlagers. Diese werden dort beispielsweise für die Aufnahme von Betroffenen im Fall einer großräumigen Evakuierung in Schleswig-Holstein vorgehalten.