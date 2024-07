Schleswig-Holstein hat noch Platz für Feriengäste

Kiel (dpa/lno) –

Wer noch kurz entschlossen seinen Urlaub in Schleswig-Holstein verbringen will, sollte fündig werden. Die Buchungslage sei aktuell gut, in den Tourismusorten regional aber sehr unterschiedlich und insgesamt etwas schlechter als im Vorjahr, teilte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, mit. «Juli und August ist bei uns traditionell Hochsaison mit monatlich erwarteten fünf bis sechs Millionen Übernachtungen in Betrieben ab zehn Betten.»

Als Gründe für die Zurückhaltung nannte Bunge den verstärkten Wettbewerb der Reiseziele, die zugenommene Preissensibilität der Gäste und das aktuell wechselhafte und nur mäßig sommerliche Wetter. «Das Buchungsverhalten wird zudem immer spontaner und kurzfristiger. Wir rechnen daher noch mit zusätzlichen Gästen für die kommenden Wochen und Monate.»

Grundsätzlich rechne sie bei den generellen Reiseabsichten der Deutschen für dieses Jahr mit einer guten bis sehr guten Saison, so Bunge. Für Kurzentschlossene empfehle sich der Anruf in den jeweiligen Tourismusbüros oder ein Blick in die Buchungsportale.